В Арканзасе полиции одного городка запретили выписывать штрафы водителям

В штате Арканзас полиции одного городка запретили штрафовать водителей в течение года. И как прикажете полицейским жить дальше?

Городская полиция не сможет выписывать штрафы водителям в течение года. А дальше видно будет.

Любопытное решение принял окружной суд американского штата Арканзас: В течение следующего года полиция одной деревушки в Арканзасе не будет иметь права штрафовать водителей, нарушающих правила уличного движения. Катайся, кто хочет на скорости, которая душу греет! Поварачивай направо и налево, проезжай на красный свет и перегораживай выезды со дворов… Никаких штрафов не полагается.

Решение выглядит абсурдным, но дело не так просто. Оказалось, что в городке Менифи (Menifee), точнее, маленькой деревне, насчитывающей 302 жителя (не путать с одноименным городом в Калифорнии), за предыдущий год полиция выписала водителям штрафов на 120 тысяч американских долларов, то есть, почти 400 долларов на человека, включая грудных детей и немощных старушек. И это при том, что деревушка не расположена на шоссе, на перекрёстке дорог или же в каком-то другом оживлённом месте. Обычная деревушка и обычное дорожное движение в сельской глубинке.

По штате Арканзас, к тому же, существует закон, согласно которому в городском бюджете любого муниципалитета доходы от штрафов за нарушение правил уличного движения не могут превышать 30 процентов от общей суммы бюджета. В Менифи же доходы от таких штрафов составили почти 50% буджета, что явно выше процента, положенного по закону.

Шеф городской полиции оправдывается тем, что часть штрафов была получена за нарушения, допущенные в прошлых годах. Но прокурорская проверка установила, что один из полицейских выписал аж 771 штрафов, и ни один из небольшой команды полицейских городка ни разу не отпускал ни одного водителя, хотя, как правило, в случае назначительного нарушения рекомендуется “разъяснительная беседа” с нарушителем.

По чьей инициативе выписывалось огромное количество штрафных квитанций, неизвестно. Неизвестно также, как остальные жители деревни относятся к своим стражам порядка, ведь все друг друга прекрасно знают.