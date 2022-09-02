Первый жилищный саммит в Лавале: жилье должно быть более доступным

Жилищные активисты, мэры, ученые и многие другие собрались в Лавале на первый жилищный саммит, чтобы найти решения кризиса, который годами преследовал провинцию.

По словам Стефана Корриво, исполнительного директора Центра трансформации общественного жилья, низкий уровень вакантных площадей, стремительный рост арендной платы и повышение стоимости жилья вытесняют многих людей, в том числе представителей среднего класса, с рынка домовладения. Одной из проблем, которую, по мнению Корриво и других, необходимо решить, является нехватка доступного жилья – по всему Квебеку необходимы десятки тысяч единиц.

Ареф Салем, лидер монреальской оппозиции, говорит, что место старого ипподрома должно было быть разработано много лет назад, как было первоначально обещано. “Мы можем разместить там тысячи единиц техники, но ничего не происходит”, – сказал он. Корриво говорит, что спекулянты недвижимостью искусственно повышают стоимость домов, покупая несколько единиц, но оставляя их пустыми, вытесняя других потенциальных покупателей.

“Они больше не могут купить дом по разумной цене. Будь то купить его или арендовать, это становится почти невозможным”, – сказал он. Мэр Лаваля предлагает взимать специальный налог с владельцев незанятых единиц жилья. “Что я хотел бы предложить, так это (обложить) налогом этих людей, чтобы дать стимул использовать земли вместо того, чтобы просто держать их, ожидая роста стоимости”, – сказал мэр Стефан Бойер на саммите.

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