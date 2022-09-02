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Новости В Мире Борис Джонсон перед отставкой обратился к британцам с речью про чайники
Фото: swentr.site

Борис Джонсон перед отставкой обратился к британцам с речью про чайники

Виктория Христова Сен 2, 2022 В Мире, Новости, Общество Комментарии к записи Борис Джонсон перед отставкой обратился к британцам с речью про чайники отключены 34 Просмотров

«Он решил поиздеваться над нами напоследок», — отметил один из пользователей сети.

Критически отнеслись жители Великобритании к последней речи уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, назвав посыл своего премьера тарабарщиной и издевательством.

Вал негативных комментариев наводнил британские социальные сети. Особое возмущение вызвала рекомендация главы правительства заменить старый чайник на новый. По подсчетам Джонсона, такая замена позвонит гражданам сэкономить десять фунтов стерлингов в год. Таким образом можно, уверен уходящий британский премьер, противодействовать высоким ценам на газ и электричество.

Между тем британцев такая рекомендация возмутила. «Он решил поиздеваться над нами напоследок», — отметил один из пользователей сети.

Еще один комментатор выразил надежду на то, что это не последний «стоящий» совет от правительства: «Ждем еще больше крутых советов от правительства. Например, можно кипятить воду над камином в гостиной».

«А помните, люди когда-то говорили, что он неплохой оратор?» — саркастически подметил еще один британец.

«Бессвязная тарабарщина, — заключил комментатор. — Джонсон придерживается своего амплуа до конца».

 

 

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