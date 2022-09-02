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Общество Здоровье, медицина Канадские ученые определили неопасное для здоровья количество алкоголя
Фото: https://www.pexels.com/

Канадские ученые определили неопасное для здоровья количество алкоголя

Виктория Христова Сен 2, 2022 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые определили неопасное для здоровья количество алкоголя отключены 36 Просмотров

Согласно анализу, риск для здоровья минимальный при употреблении двух и менее бокалов вина в неделю.

Ученые государственного Канадского центра изучения зависимостей выяснили, при каком количестве алкоголя начинаются серьезные проблемы со здоровьем, сообщает канал CBC.

Согласно исследованию, допустимо употребление не более шести стандартных единиц алкоголя в неделю. В противном случае, по заявлению ученых, повышается риск возникновения серьезных заболеваний.

Стандартная единица алкоголя составляет 17,05 мл чистого спирта, ее используют, чтобы обозначить порцию употребления. Она эквивалентна одной бутылке пива с содержанием алкоголя 5%, одному бокалу вина или шоту крепкого алкоголя.

Согласно анализу, риск для здоровья минимальный при употреблении двух и менее бокалов вина в неделю. Ученые подчеркнули, что при превышении этого показатели от трех до шести, риск заболеваний увеличивается.

Исследователи заявили, что алкоголь пагубно влияет на здоровье сердца и сосудов, увеличивает риск онкологии и цирроза печени. По словам ученых, у женщин, выпивающих более трех стандартных единиц в неделю, риск для здоровья выше, чем у мужчин.

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