Канадские ученые определили неопасное для здоровья количество алкоголя

Ученые государственного Канадского центра изучения зависимостей выяснили, при каком количестве алкоголя начинаются серьезные проблемы со здоровьем, сообщает канал CBC.
Согласно исследованию, допустимо употребление не более шести стандартных единиц алкоголя в неделю. В противном случае, по заявлению ученых, повышается риск возникновения серьезных заболеваний.
Стандартная единица алкоголя составляет 17,05 мл чистого спирта, ее используют, чтобы обозначить порцию употребления. Она эквивалентна одной бутылке пива с содержанием алкоголя 5%, одному бокалу вина или шоту крепкого алкоголя.
Согласно анализу, риск для здоровья минимальный при употреблении двух и менее бокалов вина в неделю. Ученые подчеркнули, что при превышении этого показатели от трех до шести, риск заболеваний увеличивается.
Исследователи заявили, что алкоголь пагубно влияет на здоровье сердца и сосудов, увеличивает риск онкологии и цирроза печени. По словам ученых, у женщин, выпивающих более трех стандартных единиц в неделю, риск для здоровья выше, чем у мужчин.