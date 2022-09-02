Канадская инсулиновая таблетка заменит уколы

Учёные разработали таблетку с инсулином, которая может заменить необходимость в ежедневных уколах этого гормона. Работы проводятся исследователями из Университета Британской Колумбии в Канаде.

Группа исследователей из Канады разработала средство для перорального приема, которое может доставлять инсулин в организм без всяких игл. С помощью этого лекарства полная доза инсулина попадает в печень человека. Отметим, что наука и раньше предпринимала усилия поместить инсулин в форму таблеток, но больше часть действующего вещества неизменно оказывалась в желудке, а там она не представляет никакой ценности.

Многим диабетикам требуются ежедневные и неоднократные дозы инсулина для поддержания своего состояния. Сейчас инъекции проводят небольшими иглами несколько раз в день, и хотя боль от таких уколов минимальна, подобного рода терапия всё равно является неудобной и сложной, особенно если сравнивать её с таблетками. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 37 млн граждан страны, или более 10%, страдает от диабета, и по 100 000 американцев каждый год умирает из-за него.

В таблетке канадских учёных используется особая натяжение с тонкой мембраной под названием слизистая оболочка щеки, которая находится на внутренней стороне щёк и на задней части губ человека. Эта мембрана обеспечивает защитную оболочку вокруг действующего вещества, позволяя ему пройти к печени, не расходуя инсулин по дороге. А уже там он помогает перерабатывать сахар в крови.