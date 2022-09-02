Раздавило деревом: житель Квебека погиб в американском национальном парке

Это уже не первый случай гибели квебекских туристов и альпинистов в горах в этом году.

Мужчина из Квебека погиб после того, как на его палатку в национальном парке Олимпик в штате Вашингтон упало дерево.

Службой национальных парков США (NPS) сообщила в четверг, что 34-летний Томас Бернье-Вильнёв посетил Элк-Лейк, отдаленный кемпинг в дикой природе.

Официальные лица парка получили известие о трагедии вечером 30 августа. На следующее утро сотрудники NPS прибыли на место происшествия на вертолете.

Тело Бернье-Вильнева было доставлено в офис коронера округа Джефферсон.