Только в эту субботу: билеты в кино по 3 доллара по всей Канаде

Продажи билетов этим летом оказались примерно на 20% ниже, чем летом 2019 года до пандемии.

В субботу, 3 сентября, кинотеатры по всей Канаде будут продавать билеты в кино всего за 3 доллара. Так они надеются оправиться от более чем двухлетнего закрытия, связанного с пандемией.

Билеты на все фильмы любого формата будут продаваться по специальной цене во многих кинотеатрах Канады и США в честь Национального дня кино.

Ассоциация кинотеатров Канады и Фонд кино (некоммерческое подразделение Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США) заявили, что однодневное мероприятие пройдет в более чем 3000 местах на более чем 30 000 экранов.

В акции принимают участие Cineplex, Cinemas Guzzo, Cinemas Cine Entreprise, Imagine Cinemas, Landmark и Magic Lantern Theaters, а также ряд независимых кинотеатров.

“Походы в кино вернулись, и приятно видеть, как наша индустрия объединяется и сплачивается в честь Национального дня кино, — заявила исполнительный директор Ассоциации кинотеатров Канады Нурия Бронфман. – Ничто не сравнится с просмотром фильмов вместе с друзьями и семьей в кинотеатре. Мы рады присоединиться к нашим коллегам в США и поблагодарить любителей кино по всей стране за их поддержку и отметить отличные фильмы и острые ощущения от просмотра на большом экране”.

В Квебеке билеты по 3 доллара будут продаваться в:

Cinema Carnaval

Cinema Pine

Le Clap Loretteville

Le Clap Ste. Foy