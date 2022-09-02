Канада одобрила первую вакцину против варианта Омикрон

Однако поставки этого препарата были анонсированы еще до одобрения.

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование первой в стране бустерной вакцины против COVID-19, нацеленной на конкретный вариант. Представители здравоохранения называют это “важной вехой в ответных мерах Канады на пандемию”.

В четверг федеральный регулятор здравоохранения объявил, что дает зеленый свет бивалентной вакцине Omicron против COVID-19 компании Moderna для лиц в возрасте 18 лет и старше. Аналогичная бивалентная вакцина от Pfizer все еще находится на рассмотрении.

Бустерная доза Spikevax Bivalent представляет собой адаптированную версию оригинальной мРНК-вакцины Moderna и нацелена как на исходный штамм COVID-19, так и на вариант Omicron.

“По сути, это две вакцины в одной, — говорит главный медицинский советник Канады доктор Суприя Шарма. – Этот бустер также предназначен для увеличения срока защиты. Это поможет нам противостоять следующей волне”.

Мутированная и легко передающаяся версия нового коронавируса и его подвариантов циркулирует в Канаде с ноября 2021 года и в настоящее время составляет большинство новых случаев.

“После тщательного и независимого научного обзора доказательств Министерство здравоохранения Канады определило, что двухвалентный бустер Moderna Spikevax безопасен и эффективен, — говорится в сообщении агентства здравоохранения. – Также было обнаружено, что он вызывает хороший иммунный ответ против подвариантов Omicron BA.4 и BA.5”.

Первые 780 000 доз бивалентной вакцины Moderna начнут поступать в Канаду уже в пятницу, а к концу сентября поступит еще более 10 миллионов доз.