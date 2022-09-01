1 сентября исполняется 50 лет со дня страшной трагедии в кафе “Blue Bird” (“Синяя птица”)

37 погибших и десятки раненых и обгоревших в результате броска бутылок с бензином в помещение кафе 1 сентября 1972 года

Пятьдесят лет со дня страшной трагедии – поджога кафе в центре Монреаля.

В одиннадцать часов вечера 1 сентября 1972 года в кафе-кабаре Blue Bird (Синяя птица), расположенном в доме 1172, на углу улицы Union и бульвара Dorcherster (сегодня эта часть бульвара носит имя René-Lévesque), находились примерно двести посетителей. Большие залы были заполнены, народ отдыхал, танцевал, слушал музыку.

И вдруг два человека метнули в открытые окна обоих этажей заведения горящие бутылки с бензином. После этого преступники сели в поджидавший их автомобиль марки Corvair, где их поджидал за рулём третий сообщник, и спокойно уехали. Но несколько свидетелей успели запомнить номер машины и сообщили его полиции.

Кафе же вспыхнуло. Пожар распространился с огромной скоростью, оба этажа были охвачены огнём за несколько секунд. Десятки человек оказались отрезанными от выходов, к тому же, началась давка.

Через несколько минут к кафе подьехали пожарные и машины скорой помощи, обгоревшим и полузадохнувшимся людям медики и прохожие пытались оказать помощь на месте, но часто помочь людям уже было невозможно.

Пожарные выносили тела в течение нескольких часов. Всего погибли 37 человек, а ещё до сотни серьёзно пострадали.

Сразу же были выдвинуты три версии – политический терроризм (тогда ещё действовали ячейки подполья “фронта национального освобождения Квебека”, которые были известны подкладыванием бомб и воооружёнными нападениями, хотя обычный ресторан вряд ли мог стать их целью. Вторая версия относилась к рэкету и разборкам мафии с владельцами кафе. Согласно третьей, речь шла о месте со стороны чем-то недовольных клиентов (например, их не пустили внутрь или выгнали за хулиганство). Оказалось, что верна третья версия – всех троих преступников (им было по 20 лет) выгнали за плохое поведение, и те решили отомстить. Их целью было просто напугать хозяев кафе, они даже не думали (по их словам), к чему приведёт нападение.

Глубокой ночью полиция явилась на квартиру одного из поджигателей в квартале Нотр-Дам-де-Грас, но все трое, услышав из новостей о жертвах, сбежали в Ванкувер, где они и были схвачены через пару дней. Все трое – Gilles Eccles, Jean-Marc Boutin и James O’Brien, были приговорены к пожизненному заключению, но через 10 лет отсидки они получили “условное освобождение” за примерное поведение. Десять лет тюрьмы за убийство 37 человек и искалеченные жизни десятков других.