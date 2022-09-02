Что такое Amber Alert и для чего система предназначена

Уведомления Amber Alert, в каком случае они рассылаются и кто имеет право их отправлять

Ambert Alert – уведомления о срочных и чрезвычайных ситуациях, призывающие граждан реагировать.

2 сентября 2022 года, в 15.35 практически все мобильные телефоны жителей Квебека получили уведомление от Alert Amber (в переводе – “жёлтая тревога”) – службы оповещения о серьёзных событиях, на которые жителям рекомендуется реагировать незамедлительно, принимать меры или же усилить внимание. Часто уведомления сообщаются и по радио, и высвечиваются на электронных табло, особенно на рекламных экранах вдоль шоссе.

Речь может идти о пропавших детях, о надвигающемся урагане, о землетрясении, о преступлении или розыске преступника. Как правило, сообщения через систему Amber Alert посылаются в том случае, если они могут иметь отношение к любому району Квебека, но необязательно. Включается телефон автоматически, сообщение выводится на экран и сопровождается резким тревожным звуком.

В этот раз пришло сообщение о том, что в районе городка Saint-Élzear-de-Bonaventure, что находится довольно далеко от Монреаля и Квебекграда, идут розыски опасного вооружённого преступника. Никаких подробностей не сообщается, но в уведомлениях всегда приводятся лишь самые необходимые сведения. В данном случае жителям района рекомендуется соблюдать осторожность, не выходить из домов, не подвергать себя опасности. Вряд ли сообщение может коснуться жителей остальных районов Квебека, но, тем не менее, оповещаются все, на всякий случай. Лучше перестраховаться, чем недооценить опасность ситуации.

Программа Amber Alert была впервые запущена в США, в штате Техас, ещё в 1996 года. В Квебеке же она действует с мая 2003 года, но автоматическое подключение к телефонам было установлено лишь несколько лет назад.

В Квебеке только две службы имеют право запускать уведомления в этой системе – это Полиция Монреаля и Служба Безопасности Квебека. GRC-MRCP имеет право инициировать запуск уведомления, но его решение должно быть утверждено Службой безопасности.

Критерии запуска определены чётко – речь может идти о пропавших детях, о развивающемся нападении (захвате заложников и т.д.), серьёзных атмосферных явлениях и прочем. Длительность состояния тревоги может быть от пяти часов и выше. Если речь идёт об очень срочном событии, представляющем опасность для большого числа людей, предупреждение может быть запущено и ночью, но, как правило, до 9 утра его рекомендуется не включать.