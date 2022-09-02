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Фотография с места столкновения.

Авария с серьёзными последствиями в Эстри, один погибший

Megan Jorgensen Сен 2, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 80 Просмотров

Серьёзная авария привела к гибели водителя неподалёку от Гранби, на шоссе 137

Один автомобилист погиб и один ранен в результате столкновения грузовика со внедорожником.

В первую половину дня пятницы, 2 сентября, произошла серьёзная авария в районе города Гранби, расположенного в районе Эстри, примерно в семидесяти километрах от Монреаля.

На шоссе №137, между улицей Principale и проездом 11 rang столкнулись спортивный внедорожник и тяжёлый грузовик.

Хотя официального заключения о причинах аварии пока нет, но нет сомнения в том, что одна из машин находилась на неправильной половине шоссе, так как столкновение произошло “лоб в лоб” на большой скорости. После удара оба автомобиля вылетели с дороги и тут же вспыхнули (хотя фотография с места происшествия не позволяет сделать такой вывод, но полиции виднее).

Свидетели происшествия – другие водители, попытались броситься на помощь пострадавшим, но жара и пламя не позволили оказать помощь, и людям ничего не оставалось делать, как бессильно наблюдать за трагедией.

Водитель внедорожника погиб, его тело так обгорело, что к середине дня пятницы так и не установлено, мужчина это был или женщина. Водитель же грузовика – мужчина 67 лет, доставлен в больницу, но его жизнь вне опасности.

Пожарные, вызванные на место пожара, потушили огонь, но место происшествия было перекрыто несколько часов, а автомобилям, выбравшим для поездки это шоссе, пришлось ехать в объезд.

cristel
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