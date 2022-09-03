По всей Канаде отзывается опасная приправа. Именно она стала причиной отравления в ресторане

В то же время монреальская булочная может быть источником заражения гепатитом А.

Министерство здравоохранения Канады отзывает порошок Keampferia Galanga марки Mr. Right из-за загрязнения аконитином после массового отравления в ресторане в Маркхэме, Онтарио.

Национальное агентство здравоохранения сообщило, что опасный продукт продается в упаковках по 454 грамма и имеет код AT154. Он продавался в Альберте, Британской Колумбии, Онтарио и Квебеке и, возможно, распространялся в других провинциях и территориях.

Keampferia galanga, также известная как песчаный имбирь, представляет собой корень, похожий на привычный имбирь. Она используется в качестве приправы к блюдам из морепродуктов, карри и супам. В то же время опасное вещество аконитин получают из ядовитого растения аконита, корни которого очень похожи на корни песчаного имбиря.

По данным Министерства здравоохранения Канады, симптомы отравления аконитином могут объединять быстро наступающую тошноту, рвоту, головокружение, слабость, нерегулярное сердцебиение и, в тяжелых случаях, смерть. Пища, зараженная аконитином, может не выглядеть и не пахнуть испорченной, но все же может вызывать заболевания.

В конце августа несколько человек серьезно заболели из-за подозрения на отравление аконитином после еды в ресторане Delight Restaurant & BBQ в Маркхэме.

Министерство здравоохранения Канады советует всем, кто приобрел порошок Keampferia Galanga марки Mr. Right, не употреблять, не подавать, не использовать и не продавать его. Если вы считаете, что заболели в результате употребления отозванного продукта, срочно обратитесь к своему поставщику медицинских услуг.