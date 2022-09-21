Работа мечты: работники Loto-Québec появляются в офисе всего четыре раза в месяц

Удачно они устроили забастовку.

Корпорация Лото-Квебек не работала около недели – ее сотрудники устроили забастовку.

Однако профсоюзу удалось подписать новое, очень выгодное предложение.

По новым договорённостям, ряд работников, которые заняты в сфере информационных технологий, коммуникаций, закупок, продаж, маркетинга, финансов, недвижимости и юриспруденции, могут появляться в офисе всего 4 раза в месяц!

С другой стороны их рабочая неделя увеличилась с 35 до 37.5 часов (устают, бедняжки).

Договор также предусматривает увеличение заработной платы на 2% в год на протяжении всего контракта, а также несколько премий и единовременных выплат.

Стоит упомянуть единовременные выплаты в размере 1% на 2022 год, единовременную выплату в размере 2,5%, которая будет выплачена при подписании соглашения, а также единовременную выплату в размере 6,5% на 2022 год, которая будет выплачена в январе следующего года.

Кроме того, в 2024 и 2025 годах будет выплачиваться удерживающий бонус в размере 1% в год, а также 10-процентный бонус для 35 сотрудников.