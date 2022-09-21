Инфляция в Канаде замедлилась до 7,0% с августа

Согласно данным, представленным в Бюро статистики Канады, уровень инфляции в стране по результатам конца лета замедлился с 7,6% до 7,0%.

Наблюдаемая статистика продиктована снижением на 9,6% в сравнении с июльскими ценами стоимости топлива. Наряду с этим продуктовая корзина в североамериканской стране сохраняет тенденцию к повышению стоимости. Так, в августе цены резко увеличилась на 10,8%. Эта планка является рекордной с 1981 года, когда цены резко возросли на 11,9%. Наибольшее подорожание фиксируется в отношении хлебобулочных изделий (15,4%) и фруктов (13,2%). Наивысшая инфляция фиксируется в провинции Остров принца Эдуарда (8,3%), отметили в канадском ведомстве.

Аналогичная ситуация прослеживается и в соседней с нами США. Несмотря на повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США с марта текущего года на 250 базисных пунктов, инфляция в Америке достигла самого высокого уровня за 41 год и составила 9,1%. В марте 2022 года ФРС завершила операцию выкупа активов и начала повышать процентные ставки: в марте — на 25 базисных пунктов, в мае — на 50, в июне — на 75. В августе инфляция в США снизилась до 8,3%, при этом ожидается, что на этой неделе ФРС вновь повысит базовую процентную ставку на 75-100 базисных пунктов.

Аналогичная картина наблюдается и в Европе. На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 1,25%. Таким образом банк впервые за свою 24-летнюю историю пошел на такое повышение. ЕЦБ на заседании в июле поднял ставку на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет. Несмотря на это радикальное повышение, инфляция в еврозоне в августе находилась на своем историческом максимуме, составив 9,1%.