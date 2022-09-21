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Довольный Дональд Трамп

Обвинившая Трампа в изнасиловании Джин Кэрролл подаст еще иск о побоях

Виктория Христова Сен 21, 2022 В Мире, Новости, Новости Америки, Происшествия Комментарии к записи Обвинившая Трампа в изнасиловании Джин Кэрролл подаст еще иск о побоях отключены 36 Просмотров

Новый иск против бывшего президента США Дональда Трампа планирует подать писательница Джин Кэрролл, обвинившая его в изнасиловании более четверти века назад, 20 сентября сообщает Reuters.

 

В письме, обнародованном 20 сентября, адвокат Джин Кэрролл — бывшей обозревательницы журнала Elle — Роберта Каплан заявила, что планирует подать в суд иск на Трампа с дополнительными обвинениями о нанесение побоев и умышленном причинении эмоционального стресса во время изнасилования.

Адвокат Джин Кэрролл заявила, что ее клиент планирует подачу иска в суд 24 ноября 2022 года, после того как вступит в силу закон штата Нью-Йорк о взрослых выживших. Тогда в феврале 2023 года новые обвинения и уже существующее дело против Трампа могут быть рассмотрены вместе.

Алина Хабба, адвокат Трампа, сказала, что бывший президент «категорически» возражает против объединения двух дел и что добавление новых обвинений к существующему делу об изнасиловании будет «чрезвычайно предвзятым».

Закон о взрослых выживших, на основании которого на Трампа подается дополнительный иск, недавно подписан губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хоукул. Он дает обвинителям возможность предъявления гражданских исков в отношении предполагаемых сексуальных преступников, независимо от срока давности преступления.

Трамп отрицал изнасилование Кэрролл и обвинил ее в фабрикации обвинений об изнасиловании с целью увеличения продаж своей книги.

 

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