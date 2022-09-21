Акваторию вблизи КНДР начал патрулировать фрегат Канады

В акваторию вблизи Корейского полуострова для патрулирования прибыл канадский фрегат Vancouver, 20 сентября сообщает пресс-служба министерства обороны Канады.

Согласно сообщению военного ведомства, фрегат приступил к участию в операции по контролю за исполнения санкций СБ ООН по отношению к Северной Кореи. «Сегодня корабль ВМС Канады Vancouver начал операцию Neon, которая является вкладом Канады в мониторинг [за соблюдением] санкций Совета Безопасности ООН, направленных на то, чтобы заставить КНДР отказаться от своих программ по созданию оружия массового уничтожения», — говорится в распространенном министерством документе.

Отметим, канадские разведывательные самолеты и боевые корабли начиная с 2018 года патрулируют акваторию Тихого океана рядом с Корейским полуостровом для наблюдения за исполнением санкций. Корабли МВФ США и Канады прошли Тайваньский пролив для того, чтобы продемонстрировать приверженность принципам «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», 20 сентября сообщили в пресс-службе Седьмого флота США.

«USS „Хиггинс“, эсминец класса „Арли Берк“ с управляемым ракетным вооружением, во взаимодействии с HMCS „Ванкувер“, фрегатом класса „Галифакс“ королевских ВМС Канады, совершили плановый проход Тайваньским проливом», — заявили в пресс-службе. Также было подчеркнуто, что такой подход представляет собой ключевой элемент в вопросе безопасности и процветания мира.