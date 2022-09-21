Рынок жилья: достаточно ли предложений на нем?

Опубликованный сегодня утром Отчет о предложениях жилья за 2022 год показывает, как уровень запасов на основных канадских рынках жилья сокращался за последнее десятилетие.

В июле количество активных предложений было ниже среднего за 10 лет почти на всех обследованных рынках, основываясь на данных Канадской ассоциации недвижимости и аналитической информации сети RE/MAX. Это происходит, несмотря на снижение общей активности в сфере недвижимости.

Отчет RE / MAX по инвентаризации жилья в Канаде проанализировал активные предложения в июле с 2013 по 2022 год в восьми канадских центрах — Большом Ванкувере, Калгари, Виннипеге, Гамильтон-Берлингтоне, районе Большого Торонто (GTA), Оттаве, Монреале (CMA) и Галифаксе-Дартмуте — и обнаружил, что уровни инвентаризации не дотягивают от среднего показателя за 10 лет на семи из этих рынков в 2022 году.

Двузначное снижение отмечено в Галифаксе-Дартмуте (на 65,5% ниже среднего показателя за 10 лет); Оттаве (снижение почти на 42%); Монреале (снижение на 40% по сравнению со средним показателем за девять лет); Калгари (на 26% ниже среднего уровня запасов); Виннипеге (снижение на 23%)., и Большой Ванкувер (снижение на 16%). Дефицит жилищного фонда был менее заметен в GTA, где он снизился почти на 7% по сравнению со средним показателем за 10 лет. Гамильтон-Берлингтон был единственным рынком, который изменил тенденцию, сообщив о номинальном росте на 3,2% по сравнению со средним показателем за 10 лет, сообщает RE /MAX Canada.

“В начале 2000-х годов предложение было гораздо более устойчивым в таких центрах, как Большой Ванкувер, район Большого Торонто и Гамильтон-Берлингтон”, – говорит Кристофер Александер, президент RE/MAX Canada. “Эта стабильность способствовала росту продаж и цен в годовом исчислении и стала якорем для канадского рынка жилья во время Великой рецессии. Рост населения и формирование домохозяйств сыграли значительную роль в истощении запасов от побережья до побережья в течение последнего десятилетия, вызвав хроническую нехватку жилья в крупных городских центрах, что привело к мини-циклам ‘бума’ и ‘спада’. Если мы сейчас не предпримем мер по строительству большего количества жилья в условиях нынешнего затишья, ожидается, что этот же сценарий будет повторяться снова и снова ”.

По данным Статистического управления Канады, в период с 2006 по 2021 год в Канаде наблюдался значительный двузначный прирост населения, и этот показатель может увеличиться еще больше благодаря обязательству Канады принять 1,2 млн иммигрантов в страну в период с 2021 по 2023 год в сочетании с ростом числа новых иностранных студентов. Как подчеркивается в отчете, хотя стратегия направлена на стимулирование экономического роста и сокращение нехватки рабочей силы — что в последнее время стало совершенно очевидным, — ожидается, что дефицит товарных запасов усилится, особенно в таких местах, как Ванкувер и Торонто.

“Инвентаризация остается ключевым фактором общего состояния канадских рынков жилья — доступное жилье зависит от предложения”, – говорится в отчете. Это указывает на недавний отчет Канадской ипотечной и жилищной корпорации. (CMHC), который пришел к выводу, что стране необходимо построить 3,5 млн новых домов к 2030 году, чтобы решить проблему доступности, однако в Канаде в среднем вводится от 200 000 до 300 000 новых единиц жилья в год. И это создает волновой эффект, который не оставляет нетронутым ни один элемент рынка жилья. “Правда в том, что нам, вероятно, нужно больше, чем оценка CMHC, чтобы создать желаемый уровень доступности”, – говорит Александр. “Во время этого периода снижения спроса строительные работы следует наращивать, а не сокращать. Побочный эффект создает напряженность на рынках аренды жилья и способствует постоянно растущему уровню бездомности по всей стране”.

Рост населения – не единственная переменная, усугубляющая проблему предложения жилья, говорит RE/MAX. Объемы строительства нового жилья и сдачи в аренду специально построенных объектов продолжают сокращаться. “Между тем, возник ряд факторов, создающих идеальный шторм, влияющий на доступное жилье сейчас и в будущем, включая инфляцию и растущие процентные ставки, возросшие перебои в глобальных цепочках поставок, растущие затраты на строительство и серьезную нехватку рабочей силы для торговли, высокие затраты на приобретение земли и медленные процессы муниципального утверждения”, – говорится в сообщении.

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