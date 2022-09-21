В Европе строят второй по длине в мире подводный туннель

Строители одного из самых длинных в мире подводных туннелей приступили к главному этапу строительства

По дну Балтийского моря прокладывается подводный туннель длиною в восемьнадцать километров.

После завершения предварительных работ и всех изысканий, строители туннеля Фехмарнбелт, который станет самым длинным в мире подводным туннелем, приступили к прокладке подводной его части. Эти работы считаются главным и самым важным этапом строительства.

Строящийся туннель должен соединить Германию и Данию. Он прокладывается по дну Балтийскому моря на глубине до сорока метров ниже морского дна. Основные работы только начались, и впереди годы строительства. Предполагается, что туннель будет завершён и открыт в 2029 году, через семь лет, а предварительные работы начались в 2020 году.

Подводный туннель, длиною в 18 километров, состоит из 89 массивных бетонных секций, сооружение первой из них уже началось, но все секции будут установлены не ранее 2024 года. По плану, когда секции будут установлены на дне, которое будет углублено земснарядами и землесосами, секции будут засыпаны грунтом, и таким образом будет обеспечена их безопасность от возможных протечек. Самый длинный подводный туннель – соединяющий Францию и Великобританию, был проложен посредством бурения в породе.

Стоимость строительства на сегодняшний день оценивается в 12 миллиардов евро.

После того, как туннель будет запущен в эксплуатацию и соединит немецкий остров Фехмарн и датский остров Лолланд, время поездки между этими двумя странами сократится до 10 минут. Сегодня сообщение обеспечивается паромами, которые преодолевают это расстояние за 45 минут, не считая времени, затрачиваемого на ожидание в очереди на посадку, которое часто превышает полтора часа, а то и два.

Поездка из Копенгагена в Гамбург занимает сегодня свыше четырёх часов, а после открытия туннеля общее время сократится до двух с половиной часов.

Как обычно, ряд организаций в Германии (активисты борьбы за экологию и прочие) выступали против подводного туннеля, обвиняя власти в пренебрежении чем-то там, связанным с климатическими изменениями. Сторонники некоей Греты Тунберг даже в суд подавали, требуя запретить строительство, но суд не нашёл никаких оснований для запрета и никакого риска для окружающей среды.

Сегодня на строительстве туннеля работают свыше двух с половиной тысяч человек, не считая персонал фирм-поставщиков оборудования и материалов.