Ночью в Монреале выстрелами из огнестрельного оружия убит один человек и двое ранены.

Убит известный в Монреале репер и ранены два человека. Ведётся расследование.

В Монреале, после недолгого затишья, опять ночью стреляли. И опять попали в цель. На сей раз речь идёт об одном убитом и двоих раненых. Стрельба имела место в самом центре города, около Centre Bell (спортивный и концертный зал).

Имя погибшего – Jean-Philippe Adam, ему был 21 год от роду и он был довольно известным в Квебеке рэппером (сценический псевдоним – Young A Stunnin). Согласно первональным сообщениям, погибший не был связан с преступными группировками и никогда не был на учёте в полиции.

Что касается остальных жертв, то ещё один человек, ему 20 лет, тяжело ранен и находится в больнице в критическом состоянии. Ещё один раненый получил пулю в ягодицу, его жизнь вне опасности.

Все трое находились в одном автомобиле Хонда, когда тот был обстрелян из автомобиля, который внезапно приблизился к машине жертв. Несмотря на ранение, водитель обстрелянного автомобля сумел увеличить скорость и доехать до станции метро Georges-Vanier (примерно полминуты езды на большой скорости от центра Белл). Там автомобиль остановился, и один из пассажиров скончался, а его тело выпало из машины на проезжую часть.

Полиция ведёт расследование, район оцеплен, но до утра четверга никаких задержаний произведено не было.

Заметим, что последняя перестрелки в Монреале имели место аж более недели назад, 13 сентября, когда огонь открывался четыре раза, три человека были ранены, но погибших не было.