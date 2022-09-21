С 15 октября сего года собакам открыт доступ в монреальское метро. Впрочем, пока с определёнными ограничениями

Отменяется запрет на поездки в монреальском метро для собак.

Городские власти Монреаля приняли решение об отмене запрета на поездки в метро собак всех размеров, пород и возрастов. Как известно, до сего дня собачки должны перевозиться только в запертых переносках, они ни в коем случае не должны касаться ногами пола и не имеют права издавать громкие звуки (во избежание недоразумений настоятельно рекомендуется надевать на пса намордник, даже если он заперт в ящике). Единственное исключение – служебные собаки, на которых выправлен документ, подтверждающий, что они сопровождают пассажира, которому собака помогает по медицинским показателям.

Наконец, с 15 октября, после многолетних споров, вход собакам в метро будет открыт. Но есть несколько условий:

Во-первых, устанавливается испытательный срок. Если собачки и их владельцы проявят себя хорошо, жалоб не будет или почти не будет, то объявленная мера станет постоянной. Пока же собаки смогут кататься в метро в течение девяти месяцев в момента вступления в силу этого разрешения.

Во-вторых, разрешение не касается часов пик и не касается дней, когда в городе проводятся многочисленные мероприятия. То есть, собаки не смогут ездить, когда вагоны заполнены.

В третьих, обязателен поводок и намордник, но это требование логично и вряд ли вызовет трения. Равно, как и требование запрета собакам садиться или ложиться на сиденья. Собакам можно будет ездить с 10 до 15 часов, а затем после 19 часов в рабочие дни и весь день в выходные и праздничные дни (если в эти дни толпы народа не спешат на манифестацию, концерт, спротивное состязание, фестиваль и т.д.)

К тому же, транспортное управление рекомендует (но не запрещает) не пользоваться эскалаторами во избежание ранений животных. Либо обычные лестницы, либо лифт.

Ещё один запрет касается станции Longueuil-Université de Sherbrooke. На этой станции собачки появляться не смогут из-за того, что она принадлежит управлению транспорта Лонгёя, а то пока соответствующее распоряжение не приняло. Возможно, ситуация изменится.

Остаётся вновь заметить, что если эксперимент будет удачен, то через девять месяцев собачки получат полное право на поездки в метро, и тем самым эра равенства между двуногими и четвероногими созданиями приблизится. И когда нибудь мохнатый пёсик при входе в метро вальяжно произнесёт: – У меня проездной, а этот (кивая на человека, бредущего рядом) – со мной, пропустите.

Более подробно с информацией можно ознакомиться на официальном сайте транспортного управления Монреаля: