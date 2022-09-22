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Новости Новости Канады Портал из Канады в параллельный мир: четыре автомобиля провалились под землю на парковке

Портал из Канады в параллельный мир: четыре автомобиля провалились под землю на парковке

Olga Fedak Сен 21, 2022 Новости Канады, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 46 Просмотров

Но самые плохие дороги в Канаде всё-таки в Квебеке.

Четыре автомобиля провалились яму на парковке возле автосалона в Эдмонтоне.

Руководство салона Infiniti South Edmonton сообщило, что они заметили провал на камерах наблюдения в ночь на среду.

“Такое случается крайне редко. Провал большой, и, к счастью, в него упали всего четыре автомобиля, а не вся парковка” – сказали в “Инфинити”.

По словам продавцов, в яме оказались “две новые машины, одна подержанная и одна машина клиента”. Отмечается, что автомобили не получили “больших повреждений”.

На то, чтобы вытащить все автомобили из провала, потребовалось около полутора часов.

Местная коммунальная компания EPCOR посетила место происшествия. Однако официальные лица заявили, что поскольку воронка образовалась на частной территории, устранять ее должен дилерский центр.

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