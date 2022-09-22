Готовимся к апокалипсису: на восточное побережье Канады надвигается большой шторм

Квебек только-только поборол последствия майского шторма.

Жителей Атлантической Канады и восточной части Квебека призывают готовиться к ураганному ветру и интенсивным дождями.

Ожидается, что ураган Фиона обрушится на восточное побережье страны поздно вечером в пятницу.

Однако ливни начнутся уже все ночь на четверг. Прогнозируются серьезные осадки, а в некоторых районах вероятны наводнения.

Ветер усилится в пятницу вечером. Фиона сольется с фронтом низкого давления и превратится в мощный посттропический шторм в субботу. Министерство окружающей среды Канады предупреждает о возможных сильных и разрушительных порывах ветра, прибрежных штормовых нагонах и проливных дождях.

Однако Канадский центр ураганов еще готовит прогнозы по скорости ветра и общем количестве осадков.

Обычно в результате подобных ураганов происходят длительные отключения электроэнергии и структурные повреждения. Считается, что особенно уязвимыми будут строящиеся здания.

Как подготовиться к шторму

Жителей просят собрать аварийные наборы, в которых будет достаточно еды и воды на срок до 72 часов.

Кроме того, жителей призывают зарядить свои мобильные телефоны, закрепить уличную мебель и воздержаться от поездок.