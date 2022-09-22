Школьная форма и детская одежда в Канаде оказались токсичными

Да и игрушки иногда бывают опасными.

Новое исследование показывает, что токсичные химические вещества были обнаружены в детской школьной форме и других предметах одежды. Речь идёт об одежде из грязеотталкивающей ткани, которая массово продавались в Канаде и США.

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental and Science Technology, учёные сообщают об обнаружении опасных уровней полифторалкильных веществ (ПФАС) в детской школьной форме, зимних костюмах, рукавицах, сигнальных жилетах и шляпах.

Упомянутые химические вещества расщепляются годами и загрязняют почву и воду. Они также могут быть токсичными для человека при попадании внутрь.

Исследование показало, что 65% из 72 различных протестированных продуктов содержали ПФАС. Но именно школьная форма, изготовленная из 100% хлопка и синтетических смесей, содержала наибольшее количество ПФАС. Фтортеломерные спирты (ФТС), которые используются при производстве ПФАС, чаще всего обнаруживаются в детской одежде. В предыдущих отчетах также сообщалось, что ПФАС присутствуют в коврах и спреях и салфетках против запотевания линз.

Обнаруженные химические вещества используются для отталкивания и защиты от пятен и воды. При этом учёные акцентируют внимание, что стоимость обеспечения чистоты детской верхней одежды не должна перевешивать рисков для здоровья в будущем.

“Мы обеспокоены химическими веществами из-за их способности вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, которые варьируются от астмы до проблем с иммунной функцией, вызывая проблемы с метаболизмом, щитовидной железой, — заявила исследовательницы Мириам Даймонд, профессор экологических наук Университета Торонто. – Итак, мы имеем широкий спектр проблем со здоровьем, которые действительно не кажутся достойными того, чтобы отталкивать пятно. Более важно иметь здоровье детей, чем следить за тем, чтобы ваши дети не пачкались”.