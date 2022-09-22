Пока CAQ молчит: четыре партии Квебека готовы закрыть все пушные фермы в провинции

“Фермы несовместимы со стандартами защиты животных в 2022 году”, – говорят зоозащитники.

Монреальское общество защиты животных SPCA провело первые в истории провинциальные предвыборные дебаты по защите животных. Таким образом организация требует запретить пушные фермы в Квебеке.

На этих зверофермах, проведя жизнь в маленьких проволочных клетках, норки и лисы усыпляются ради их меха.

“Анальное поражение электрическим током лисицы и удушение норки — это стандартная практика”, — сказала защитник животных и юрисконсульт Монреальского общества защиты животных Софи Гайяр.

В Квебеке осталось три такие фермы, и SPCA требует их закрыть.

“Более 15 стран запретили звероводство из-за присущей ему жестокости. И даже Британская Колумбия запретила разведение норок”, — сказала Гайяр.

SPCA пригласила пять основных провинциальных политических партий на дебаты о защите животных.

В обсуждении участвовали Либеральная партия, Консервативная партия Квебека, Солидарный Квебек и Партия Квебекуа. В результате все они согласились с тем, что звероводству ради меха необходимо положить конец.

“Это несовместимо со стандартами защиты животных в 2022 году”, — сказали зоозащитники.

Однако партия, которая не явилась, скорее всего, снова окажется у власти после 3 октября, проигнорировала собрание.

“CAQ не принял наше приглашение”, — признала Гайяр.

Напомним, ранее эта же команда зоозащитников создала петицию, которая призывает арендодателей не выселять постояльцев из-за домашних животных.