Британские экономисты назвали авантюрой налоговый план Лиз Трасс

Аналитики института предупредили, что радикальные планы Трасс по значительному снижению налогов наряду с гигантскими расходами на ограничение счетов за электроэнергию могут поставить государственные финансы на «неустойчивый путь».
Аналитический центр подсчитал, что государственные заимствования составят 100 миллиардов фунтов стерлингов в год, что более чем вдвое превышает официальные прогнозы марта прошлого года.На данный момент госдолг Великобритании приблизился к 100% ВВП.
IFS заявил, что нет оснований «бесконечно» наращивать госдолг ради немедленного снижения налогов, добавив, что заявление Трасс о том, что ее сокращение приведет к экономическому росту, было «в лучшем случае авантюрой».
Заместитель директора IFS Карл Эммерсон сказал: «Согласно планам нового премьер-министра, бюджетные цели, установленные законом в январе, будут пропущены, и хотя сейчас мы получим более низкие налоги, постоянно растущий долг в конечном итоге окажется неустойчивым».
Напомним, новый премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс пообещала гражданам впечатляющий план борьбы с кризисом уровня жизни. Однако после избрания ее премьер-министром она заявила, что часть мер ее антикризисного плана могут не понравиться британцам. Речь шла о снижении налогов для крупных корпораций, включая энергетические, которые и без того сделали суперприбыли на энергетическом кризисе. Одновременно Трасс исключила введение налога на суперприбыли энергогигантов.