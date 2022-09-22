Британские экономисты назвали авантюрой налоговый план Лиз Трасс

По меньшей мере авантюрой назвали план премьер-министра Лиз Трасс по снижению налогов для крупных корпораций специалисты Института финансовых исследований (IFS) Великобритании, 21 сентября пишет The Independent.

Аналитики института предупредили, что радикальные планы Трасс по значительному снижению налогов наряду с гигантскими расходами на ограничение счетов за электроэнергию могут поставить государственные финансы на «неустойчивый путь».

Аналитический центр подсчитал, что государственные заимствования составят 100 миллиардов фунтов стерлингов в год, что более чем вдвое превышает официальные прогнозы марта прошлого года.На данный момент госдолг Великобритании приблизился к 100% ВВП.

IFS заявил, что нет оснований «бесконечно» наращивать госдолг ради немедленного снижения налогов, добавив, что заявление Трасс о том, что ее сокращение приведет к экономическому росту, было «в лучшем случае авантюрой».

Заместитель директора IFS Карл Эммерсон сказал: «Согласно планам нового премьер-министра, бюджетные цели, установленные законом в январе, будут пропущены, и хотя сейчас мы получим более низкие налоги, постоянно растущий долг в конечном итоге окажется неустойчивым».

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс пообещала гражданам впечатляющий план борьбы с кризисом уровня жизни. Однако после избрания ее премьер-министром она заявила, что часть мер ее антикризисного плана могут не понравиться британцам. Речь шла о снижении налогов для крупных корпораций, включая энергетические, которые и без того сделали суперприбыли на энергетическом кризисе. Одновременно Трасс исключила введение налога на суперприбыли энергогигантов.