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Новости В Мире Король Британии пообещал сократить процедуру коронации на фоне кризиса
Фото: https://www.rbc.ru/

Король Британии пообещал сократить процедуру коронации на фоне кризиса

Виктория Христова Сен 22, 2022 В Мире, Новости Комментарии к записи Король Британии пообещал сократить процедуру коронации на фоне кризиса отключены 34 Просмотров

Король Великобритании Карл III планирует провести церемонию коронации в упрощенном виде, поскольку он хочет избежать лишних расходов, 21 сентября сообщает The Independent.

Коронация Карла III «будет короче, меньше и дешевле», чем коронация королевы Елизаветы II в 1953 году, сообщил источник в королевской семье.

Газета сообщила, что, несмотря на скромность, церемония сохранит пышность, которую люди ожидают от крупного королевского события. По их словам, король также воспользуется этим событием, чтобы представить свое видение современной монархии. Предполагаемая дата церемонии — 2 июня 2023 года, то есть ровно через 70 лет после коронации Елизаветы II.

Сообщается также, что в планы входит приглашение на коронацию общины, состоящей из христиан, мусульман, иудеев, индуистов и буддистов.

 

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