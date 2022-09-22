Недвижимость: слишком большая привязанность к дому?

Резкое снижение цен на жилье никоим образом не разрушает идею о том, что владение недвижимостью создает богатство.

Но канадцы слишком сильно верят в то, что владение домами и кондоминиумами принесет им финансовый успех в долгосрочной перспективе. Опрос Ipsos, в котором приняли участие 18 000 человек, показывает, какая часть совокупных активов домохозяйств в этой стране связана с недвижимостью.

Дома, купленные много лет назад, все еще растут в цене, но резкое падение рынка по сравнению с его пиком в масштабах всей страны подчеркивает риск зависимости от жилья для создания богатства на всю жизнь. Вместо этого диверсифицируйтесь в обычные активы, такие как акции и облигации. Долгосрочная доходность будет хорошо сопоставима с недвижимостью и принесет гораздо больше реальной пользы.

Падение цен не решило проблему № 1 в сфере недвижимости, которая заключается в доступности. Мы добиваемся здесь нулевого прогресса, потому что растущие процентные ставки сводят на нет преимущества более низких цен. С чрезмерной зависимостью от недвижимости для создания богатства также трудно бороться, отчасти потому, что владение большим количеством недвижимости ранее в этом году звучало как продуманное финансовое планирование. Цены на жилье продолжали стремительно расти на рынке, где войны торгов были нормой, а выигрышные предложения поступали намного чаще, чем требовалось. Философия покупки: просто войдите в рынок и наблюдайте, как растет ваш капитал.

Этим летом РБК Экономикс сообщило, что на рынке жилья может наблюдаться снижение продаж от пика до минимума в этом и следующем годах на 42 процента, что будет хуже, чем снижение во время четырех предыдущих спадов в 1981-82, 1989-90, 2008-09 и 2016-18 годах. В Британской Колумбии и Онтарио, по прогнозу РБК, перепродажи упадут на 45 и 38 процентов соответственно. Недвижимость до сих пор не столько упала, сколько отступила от неустойчивых пиков. В июле 2019 года средняя цена составляла 499 000 долларов, что означает, что вы все равно подорожали бы на впечатляющие 26 процентов, если бы купили тогда.

Теперь ясно, что этот рост был вызван, в частности, двумя причинами – низкими процентными ставками и карантином в связи с пандемией, который заставил людей пересмотреть свои жилищные условия с прицелом на большие дома с дворами. Спрос на дома подстегнул цены, что, в свою очередь, подстегнуло дальнейший спрос как со стороны владельцев, так и инвесторов/спекулянтов.

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Ольга Успенская

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