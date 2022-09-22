В Германии введут газовый налог с октября 2022 года

Введение дополнительного сбора для потребителей газа с 1 октября 2022 года в Германии подтвердил министр экономики ФРГ Роберт Хабек 21 сентября журналистам в Берлине.

По словам министра, так называемый газовый сбор в размере 2,4 евроцента за киловатт-час будет введен, как и планировалось, с 1 октября 2022 года для всех потребителей газа в стране. Это необходимо для обеспечения финансовой стабильности крупнейшего в ФРГ газового импортера Uniper на период, пока Германия не завершит национализацию компании.

«Для Uniper проблемы стали значительно более драматичными. Компания обеспечивает 40% поставок газа», — сказал Хабек. «Это вынудило нас к действиям, чтобы обеспечить надежность поставок для Германии», — добавил он. Министр при этом отметил, что после национализации Uniper неизбежно возникнет вопрос о конституционности введения газового сбора. Однако процесс национализации компании может потребовать до трех месяцев, поэтому на начало октября никаких правовых вопросов к газовому сбору нет.

Напомним, в июле 2022 года министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о решении ввести для потребителей газа в стране дополнительный сбор в размере 2,4 евроцента в расчете на один киловатт-час. Данная мера станет источником финансовой помощи правительства ФРГ крупнейшему импортеру газа в Германии компании Uniper. Однако несмотря на эту помощь и ввиду дальнейших ограничений поставок российского газа по долгосрочным контрактам компания Uniper оказалась на грани банкротства, т. к. вынуждена закупать газ по значительно более высоким ценам, чтобы выполнить собственные обязательства на поставку голубого топлива.

В этой связи федеральные власти Германии приняли решение национализировать Uniper. Данный шаг в свою очередь поставил под сомнение конституционность введения газового сбора в ФРГ, о чем заявили многие эксперты и политики.