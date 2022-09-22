Комиссия по контролю за соблюдениями норм безопасности труда, здоровья и равных условий труда закрывает 20 из 28 офисов в Квебеке

Общаться и получить быструю помощь работникам, у которых возникают сложности в общении с работодателем, станет гораздо сложнее.

Комиссия по контролю за соблюдениями норм безопасности труда, здоровья и равных условий труда (Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec – CNESST) – это правительственная организация, подчиняющаяся непосредственно кабинету министров Квебека. Именно эта Комиссия анализирует и устанавливает нормы, призванные обеспечивать безопасность труда, следить за их исполнением работотдателями, проверять жалобы работников, консультировать их в вопросах прав и обязанностей работника, следить за нарушениями трудового законодательства и пресекать эти нарушения, в случае надобности.

В двадцати восьми офисах организации, открытых на всей территории Квебека, любой человек мог не только зайти и получить бесплатную консультацию по любому вопросу, связанному с его работой, но и ознакомиться лично со всеми документами, регулирующими трудовое законодательство, попросить помощь юриста, который разьяснял отдельные положения какого-либо акта или обращал внимание работника на малоизвестный документ. Кроме того, организация ведёт учёт поступающих жалоб со стороны работников на то или иной предприятие и регулярно устраивает проверки тех фирм или учреждений, сотрудники которых выражают недовольство отношениями с работодателем.

CNESST может дать рекомендации по улаживанию конфликта или по изменению положения на заводе, дабы привести его к соответствию трудовым нормам. А может и издать обязательное к исполнению предписание.

Многие работники предпочитают личное общение с сотрудниками комиссии – не секрет, что многие из нас не любят общаться по телефону или переписываться с неизвестными нам служащими, а личное посещение офиса не только выглядит полезнее, но и как-то успокаивает психологически.

С момента начала пандемии CNESST закрыла свои бюро по понятным причинам – карантин, запреты на личное общение… Но вот теперь пришла “радостная” новость. Из двадцати восьми офисов организации, двадцать работу так и не начнут. Останется лишь восемь офисов, в которых работники смогут быстро получить важную для них информацию и, самое главное, получить помощь профессионала, который укажет на тот или иной документ, подчеркнёт те или иные статьи того или иного закона, снимет с полки свод подзаконных актов и найдёт нужный работонику.

Для многих эта новость станет ударом. Остаётся надеяться, что трудовых конфликтов станет меньше, а работодатель и работник, взявший за руки, возлюбят друг друга (в юридическом смысле).