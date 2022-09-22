Два заражения смертельным супер-грибком в одной из больниц Квебека. Реальная опасность распространения заболевания

На Квебек напал смертельный супер-грибок. Просьба не волноваться.

Итак, не успели придти хорошие новости о том, что пандемия Ковида в Квебеке явно идёт на убыль, как служба контроля за кризисными ситуациями в Квебеке огорошила общественность информацией о том, что в одной из больниц обнаружен так называемый “грибок-убийца”. Научное название этого грибка – Candida auris. Он заражает помещения и воздействует на организм человека, который попадает в область воздействия его споров. По данным медиков-исследдователей, вероятность летального исхода в случае заражения может достигать 60% (но такая высокая вероятность относится к лицам, которые находятся на излечении в больницах и организм которых ослаблен из-за других болезней). в любом случае, в случае заражения этим грибком, треть заражённых, судя по данным исследователей, скончалась.

Грибок Candida auris впервые обнаружен в Квебеке, раньше в провинции не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим “супер-грибком-убийцей” (так его называют сами специалисты).

заражение имеет место в больнице Pierre-Boucher, города Лонгёй, на южном берегу Св. Лаврентия, связанного с Монреалем метрополитеном (в Лонёе конечная остановка жёлтой линии).

Согласно сообщениям, подозревать наличие грибка стали ещё примерно 10 сентября, но официально его наличие было подтверждено 15 сентября, когда Лаборатория общественного здравоохранения Квебека подтвердила этот факт после тщательных анализов.

19 сентября был зарегистрирован второй случай заражения, который имел место в той же больнице. Заражённый пациент скончался на следующий день от болезни, из-за которой он находился на излечении.

Оба заражённых пациента не были ни за границей, ни в других провинциях, то есть, они не завезли грибок в Квебек из других мест.

Два случая в одной больнице – это уже тенденция и явный сигнал опасности. Санитарные службы Квебека тщательно отслеживают ситуацию

Вспоминаем: