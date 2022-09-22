Нас ждёт переход на четырёхдневную рабочую неделю? Возможно. По меньшей мере, эксперимент обнадеживает (или огорчает тех, кому нравится работать пять дней)

Обсуждается вопрос о возможности перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Пока вариант проверяют в нескольких странах. Но результаты интересные.

В Великобритании почти сотня компаний откликнулись на призыв поучаствовать в достаточно сложном социальном эксперименте — перейти на четырёхдневную рабочую неделю для работников (32 часа), но с сохранением зарплат, премиальных и прочих плюсов, полагающихся за работу 40 часов. То есть, рабочее время сократилось на 20%, но зарплаты и другие выплаты не уменьшились. Компенсировало расходы правительство, которое решило разобраться на деле в предложениях теоретиков, призывающих к сокращению рабочей недели при сохранении тех же зарплат.

Свыше 70 фирм перевели своих работников на четырёхдневную неделю полностью, ещё тридцать сохранили обычную схему для части подразделений..

Эксперимент продолжался шесть месяцев. Оказалось, что теоретики не ошиблись — как правило, производительность труда сохранилась или повысилась, а сопутствующие расходы сократились (начиная с такой мелочи, как расходы на туалетную бумагу в служебных туалетах, тратах на электроэнергию, расходы на воду и так далее.

Что касается работников, то они, кроме получения дополнительного выходного дня, сократили расходы на проезд (бензина стали тратить меньше, хотя, видимо, если ездили на общественном транспорте, то затраты не меняются, если пользоваться месячным или недельным проездным), родители стали больше времени проводить с детьми, да и отдыхать лучше стали, что и вызвало приток сил на работе. Общество тоже выигрывает, на первый взгляд – например, понадобится меньше автобусов и т.д. и т.п.

После завершения опыта, около шести десятков фирм, которые переходили на четырёхдневку полностью, приняли решение продолжать работу по такой же схеме. В компаниях, где переход был частичным, решили сохранить новую схему чуть меньше фирм — примерно 50%.

Некоторые «старомодные» компании, участвовавшие в испытании, сочли переход на четырехдневную неделю сложным, но ни одна не отвергла вариант полностью — все «отказники» считают, это пока недостаточно данных для принятия решения по отношению к их производству.

Кроме Великобритании, эксперимент был проведён ещё в ряде стран (США, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия), хотя в них участвовало меньше фирм (из-за сложностей с финансированием проекта). Компания 4 Week Global, которая координирует работы считает, что нас всех ожидает переход на четырёхдневную рабочую неделю, что сегодня совершенно нормально, а желание сохранять пять рабочих дней — пережиток прошлого.

Научная сторона эксперимента обеспечивалась группами исследователей из Кембриджского и Оксфордского университетов.

Пока нет ответа на ряд вопросов. Например, а как поступят школы, колледжи, ВУЗы и детские сады? А как быть в тех случаях, когда желательно, что отдельный вопрос решал один и тот же служащий, а не передавал его коллеге и не затягивал с решением? Но ответы найдутся, было бы желание.