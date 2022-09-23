Ураган Фиона принесет не только дождь, но и снег (но не в Квебек)

Вот и лето пролетело.

Мы уже знаем, что ураган Фиона движется в сторону Атлантического побережья Канады. Однако провинция Ньюфаундленд и Лабрадор готовится не только к сильному дождю, но и даже к снегопаду в некоторых районах. На периферии шторма в западном Лабрадоре прогнозируется снег в субботу и воскресенье вечером в Черчилль-Фолс и Лабрадор-Сити.

Ожидается, что “Фиона” придет на материковую Канаду в субботу утром на острове Кейп-Бретон или вокруг него в Новой Шотландии, направляясь на север-северо-восток. Затем он переместится в залив Святого Лаврентия и затронет части восточного Квебека и Ньюфаундленда.

Затем Фиона направится в западную часть Ньюфаундленда, и в этот момент ожидается, что ураган станет “посттропическим штормом”.

“Это не означает более слабый шторм. Это просто означает, что структура шторма отличается от чисто тропической системы. Когда он достигнет нас, он будет иметь как тропические, так и нетропические характеристики”, – объяснил Боб Робишо. Канадского центра ураганов.

Ожидается, что это ураган будет второй категории с устойчивыми ветрами до 215 километров в час.

Фиона продолжит свой путь на север, к воскресенью достигнет Лабрадора и принесет с собой проливные дожди. Министерство окружающей среды предупреждает, что к утру воскресенья на юго-западе Ньюфаундленда и в восточной части Новой Шотландии можно ожидать дожди силой более 200 миллиметров.

Большое количество осадков может увеличить вероятность наводнений. Из-за этого также возможны размывы дорог и эрозия.