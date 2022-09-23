Драка в канадском автобусе: водитель обезвредил вооруженного пассажира

Также в этом году женщина смогла обезвредить вооруженного преступника. Таким образом она спасла десяток детей.

Житель Альберты арестован в соответствии с Законом о психическом здоровье. Мужчина направил предмет, очень похожий на пистолет, на водителя Транзитного Сервиса Эдмонтона.

Вечером в среду мужчина подошёл к пластиковой перегородке возле места водителя и направил на него оружие. Прямо на ходу завязалась драка, из-за чего водителю пришлось бросить руль. Неуправляемый автобус врезался в остановку.

В конечном итоге водитель смог отобрать оружие у подозреваемого. Позднее оказалось, что это была заряженная ракетница, окрашенная аэрозольной краской в ​​черный цвет.

Мужчина был арестован в соответствии с Законом о психическом здоровье, а значит полиция не может разглашать его имя.

Полиция сообщает, что “водитель потрясен, но физически не пострадал”.

Также по предварительной версии не пострадали ни пассажиры автобуса, ни пассажиры на остановке.