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Новости Новости Канады Драка в канадском автобусе: водитель обезвредил вооруженного пассажира

Драка в канадском автобусе: водитель обезвредил вооруженного пассажира

Olga Fedak Сен 22, 2022 Новости Канады, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 38 Просмотров

Также в этом году женщина смогла обезвредить вооруженного преступника. Таким образом она спасла десяток детей.

Житель Альберты арестован в соответствии с Законом о психическом здоровье. Мужчина направил предмет, очень похожий на пистолет, на водителя Транзитного Сервиса Эдмонтона.

Вечером в среду мужчина подошёл к пластиковой перегородке возле места водителя и направил на него оружие. Прямо на ходу завязалась драка, из-за чего водителю пришлось бросить руль. Неуправляемый автобус врезался в остановку.

В конечном итоге водитель смог отобрать оружие у подозреваемого. Позднее оказалось, что это была заряженная ракетница, окрашенная аэрозольной краской в ​​черный цвет.

Мужчина был арестован в соответствии с Законом о психическом здоровье, а значит полиция не может разглашать его имя.

Полиция сообщает, что “водитель потрясен, но физически не пострадал”.

Также по предварительной версии не пострадали ни пассажиры автобуса, ни пассажиры на остановке.

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