Канадские врачи призывают не давать детям просроченные лекарства

Осенние простуды уже начались, но лекарства ещё не привезли.

Полки с детскими лекарствами от простуды всё ещё пусты по всей Канаде.

Однако врачи советуют родителям не давать больным детям лекарства с истекшим сроком годности. Они предлагают поговорить с доверенными медицинскими работниками о том, как справляться с болезнями и своими тревогами. Хорошое предложение, но не стоит забывать, что каждый шестой канадец не может найти себе семейного врача.

В другой стороны эти же врачи подчеркивают, что семьям не следует в панике покупать лекарства. Они акцентируют внимание, что накопление, пока никто не болен, приводит к тому, что лекарства исчезают с полок для людей, которые в них нуждаются.

Врачи напоминают, что существует множество вариантов помощи детям без достижений фармакологии (таких как употребление большого количества жидкости и обтирание мокрым полотенцем).

В то же время использование лекарств с истекшим сроком годности нежелательно, поскольку “трудно быть уверенным в том, что происходит с лекарствами после этого срока”.

Министерство здравоохранения Канады “тесно сотрудничает с промышленностью, провинциями и территориями, а также с заинтересованными сторонами по всей цепочке поставок, чтобы облегчить обмен информацией, оценить ситуацию с поставками и определить потенциальные стратегии смягчения последствий”.

Уровень производства лекарств стабильно выше, чем обычно. Тем не менее поставки продолжают поступать с перерывами, а спрос заметно опережает предложение.