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Общество Дети, семья Канадские врачи призывают не давать детям просроченные лекарства

Канадские врачи призывают не давать детям просроченные лекарства

Olga Fedak Сен 22, 2022 Дети, семья, Здоровье, медицина, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 29 Просмотров

Осенние простуды уже начались, но лекарства ещё не привезли.

Полки с детскими лекарствами от простуды всё ещё пусты по всей Канаде.

Однако врачи советуют родителям не давать больным детям лекарства с истекшим сроком годности. Они предлагают поговорить с доверенными медицинскими работниками о том, как справляться с болезнями и своими тревогами. Хорошое предложение, но не стоит забывать, что каждый шестой канадец не может найти себе семейного врача.

В другой стороны эти же врачи подчеркивают, что семьям не следует в панике покупать лекарства. Они акцентируют внимание, что накопление, пока никто не болен, приводит к тому, что лекарства исчезают с полок для людей, которые в них нуждаются. 

Врачи напоминают, что существует множество вариантов помощи детям без достижений фармакологии (таких как употребление большого количества жидкости и обтирание мокрым полотенцем).

В то же время использование лекарств с истекшим сроком годности нежелательно, поскольку “трудно быть уверенным в том, что происходит с лекарствами после этого срока”.

Министерство здравоохранения Канады “тесно сотрудничает с промышленностью, провинциями и территориями, а также с заинтересованными сторонами по всей цепочке поставок, чтобы облегчить обмен информацией, оценить ситуацию с поставками и определить потенциальные стратегии смягчения последствий”.

Уровень производства лекарств стабильно выше, чем обычно. Тем не менее поставки продолжают поступать с перерывами, а спрос заметно опережает предложение.

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