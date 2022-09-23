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Фото: https://iz.ru/

Япония попросит иностранцев носить маски на похоронах Абэ

Виктория Христова Сен 23, 2022 В Мире, Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Япония попросит иностранцев носить маски на похоронах Абэ отключены 40 Просмотров

Использовать маски для для лица во время церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ попросит правительство Японии представителей других государств, 22 сентября сообщает агентство Kyodo News.

 

«Мы призовём иностранных высокопоставленных лиц и других участников в день похорон носить маски и принимать меры по профилактике распространения инфекции, такие как использование дезинфицирующих средств», — заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Отмечается, что это решение сильно расходится с практикой, примененной во время похорон британской королевы Елизаветы II. На них 19 сентября без масок присутствовали император Нарухито и его жена императрица Масако.

Эти меры связаны с тем, что правительство Японии по-прежнему призывает людей носить маски внутри помещений.

По оценкам правительства, церемонию на арене Ниппон Будокан посетят около 4300 человек, из которых около 700 — иностранцы из более чем 200 стран и международных организацией. При этом 101 государство будет представлено сотрудниками местных посольств, остальные приедут из-за рубежа.

В их число войдут вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук и другие. От России на церемонию отправится спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.

 

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