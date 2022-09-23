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Новости Парламент Канады решил проводить больше слушаний по турбинам для ЕС
Фото: vils.ru

Парламент Канады решил проводить больше слушаний по турбинам для ЕС

Виктория Христова Сен 23, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Политика Комментарии к записи Парламент Канады решил проводить больше слушаний по турбинам для ЕС отключены 40 Просмотров

Предложение проводить еще больше слушаний по вопросам турбин Siemens для газопровода «Северный поток» и обсуждениям текущей ситуации на Украине приняли в палате общин канадского парламента, заявил председатель комитета палаты по международным отношениям Али Эхсасси 21 сентября, сообщает пресс-служба парламента.

 

«В связи с изучением экспорта турбин российского «Газпрома» комитет приглашает представителей Siemens и Газовой ассоциации Канады к двухчасовым показаниям, приглашает министра иностранных дел на два часа для предоставления данных о вопросе турбин и других событий, связанных с Украиной», — заявил Эхсасси, добавив, что в отчет комитета по Украине намерены включить вопрос обхода санкций в рамках обсуждения обслуживания турбин.

Напомним, поставки газа по «Северному потоку», который является одним из основных маршрутов экспорта газа из России, остановлены с конца августа нынешнего года. «Газпром» заявил, что это вызвано выявленными неполадками на последней работавшей газоперекачивающей установке компрессорной станции «Портовая».

Представители Siemens заявили, что не считают данные неполадки достаточной причиной для остановки газопровода. Однако позже сотрудники «Газпрома» рассказали о том, что Siemens все-таки приняла участие в ремонте агрегата, обнаружив неисправности. Компания готова их устранять, но из-за санкций этого нигде нельзя сделать.

 

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