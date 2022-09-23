Уровень владения недвижимостью в Квебеке снижается

Процент домохозяйств в Квебеке, владеющих своим жильем, и без того самый низкий среди канадских провинций, впервые снижается.

В 2021 году менее шести из десяти жителей Квебека были владельцами своего жилья. Доля владения увеличилась с 61,3% в 2016 году до 59,9% пять лет спустя. По всей Канаде доля домовладельцев также сокращается. Тем не менее, в 2021 году он составит 66,5%, что на 6,6 процентных пункта больше, чем в Квебеке. Цифры взяты из переписи населения 2021 года и были проанализированы статистическим управлением Канады в среду.

Вопреки тому, что можно было бы подумать, не рост цен на недвижимость является наиболее важным фактором, объясняющим потерю привлекательности недвижимости. По данным Статистического управления Канады, причины спада объясняются иммиграцией, старением населения и предпочтительным образом жизни молодых канадцев. Удивительно, но что касается доступности, то в 2021 году ситуация значительно улучшилась в результате снижения процентных ставок по ипотечным кредитам и программ государственной помощи в условиях бушующей пандемии COVID-19. В 2022 году портрет кардинально изменился. « На мой взгляд, тенденция к снижению уровня владения недвижимостью продолжится”, – говорит экономист Поль Кардиналь. В настоящее время доступность в Канаде находится на наихудшем уровне».

Это отставание Квебека в сфере собственности не без последствий для уровня жизни его граждан. « Легко продемонстрировать, что домохозяйства, которые получили доступ к собственности, создали для себя актив, который вырос в цене. Как правило, домовладельцы имеют больший собственный капитал, чем арендаторы», – утверждает директор Экономического отдела Ассоциации профессионалов в области строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ). По данным Статистического управления Канады, собственный капитал домовладельцев всех возрастов увеличился с 325 000 долларов в постоянных долларах до 685 000 долларов в период с 1999 по 2019 год. Стоимость аренды выросла с 14 600 до 24 000 долларов за тот же 20-летний период.

Другими словами, стать владельцем-это один из способов разбогатеть. « Это старая поговорка, но она стала еще более верной в течение последних 20-25 лет”, – говорит г-н Кардинал. APCHQ, организация, в которой он работает, представляет собой объединение генеральных подрядчиков, которое стремится убедить правительства содействовать жилищному строительству, но у ассоциации нет предпочтений между домами, кондоминиумами или арендуемым жильем. Премьер-министр Франсуа Лего уделяет большое внимание важности преодоления разрыва в уровне благосостояния между Квебеком и Онтарио. Насколько нам известно, он редко говорит о важности повышения уровня владения недвижимостью в Квебеке до канадского уровня или даже до уровня жителей Онтарио, который еще выше.

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