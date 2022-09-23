Израиль готов пойти на создание двух государств для двух народов 

Тель-Авив готов пойти на создание двух государств — для израильтян и палестинцев, чтобы прекратить конфликт, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид 22 сентября в ходе Генассамблеи ООН.

«Соглашение с палестинцами, основанное на двух государствах для двух народов, — это правильная вещь для безопасности Израиля, для экономики Израиля и для будущего наших детей», — сообщил Лапид. Это мнение не только его, но и большинства народа Израиля, заявил премьер. Но при такой постановке вопроса, Палестина должна стать мирным государством, а не превратиться в полномасштабную угрозу.

«У нас есть лишь одно условие: чтобы будущее палестинское государство было мирным, чтобы оно не стало еще одной террористической базой, угрожающей благополучию и самому существованию Израиля», — пояснил премьер.

МИД Палестины приветствовал международный консенсус в отношении необходимости создания палестинского государства и прекращения израильской оккупации, подчеркнув, что этого недостаточно, если он не будет сопровождаться практическими шагами по выполнению резолюций, имеющих международную легитимность, 22 сентября сообщает палестинское агентство новостей WAFA.

«Этот консенсус, который проявился в заявлениях и позициях глав государств и был подтвержден более чем одним должностным лицом ООН на заседании Генеральной Ассамблеи ООН на ее 77-й сессии, соответствует международной законности, ее резолюциям и международному праву, которые прямо предусматривает гарантии национальных справедливых и законных прав для палестинского народа, главным из которых является право на возвращение, право на самоопределение и создание независимого палестинского государства по линии 4 июня 1967 года со столицей в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что это единогласное решение является недостаточным, если оно не сопровождается практическими мерами, которые ведут к обеспечению выполнения на местах резолюций, имеющих международную законность, путем принуждения Израиля к прекращению строительства поселений и нарушений против палестинского народа, а также необходимо поддержать признание полноправного членства Государства Палестина в Организации Объединенных Наций.