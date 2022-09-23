Объявлено об отмене санитарных мер при пересечении границы с Канадой с 30 сентября. Но пока официального заявления нет

Судя по всему, в понедельник, 28 сентября, будет сделано официальное заявление об отмене санитарных мер на границе.

По сообщениям из кругов, близких к правительству Канады, с 30 сентября полностью отменяются все санитарные меры и ограничения, связанные с Ковидом, на пересечение границы. Слухи об этом решении ходили уже несколько дней, и с каждым днём более упорные, правительство ни разу не опровергло эти сообщения, наоборот, в публичных выступлениях министров и представителей служб здравоохранения делались намеки на такую возможность, хотя утверждалось, что пока точных параметров решения нет, надо обождать. Наконец, 22 сентября неофициально сведения были подтверждены представителем по связям с общественностью, хотя тот предупредил, что официальное заявление будет сделано в понедельник, 26 сентября. Этот же человек попросил не называть его имени публично, так как пока заявление об отмене мер всё же не подписано премьером, хотя это не более, чем формальность в этом случае, так как все вопросы уже рассмотрены, обсуждены и закрыты.

С 30 сентября лица, прибывающие в Канаду любым путём, не должны будут предьявлять доказательства вакцинации или сдавать тесты, если эти лица не вакцинированы. Отменяется обязательное предьявление ArriveCan и отменяются выборочные тесты проверки прибывающих пассажиров самолётов.

Остаётся один момент, насчёт которого не всё ясно, именно этот момент, по заверениям источников, вызвал задержку с публикацией документа. А именно, будет ли отменено обязательное ношение масок в самолётах и в поездах.

Но отмена обязательных процедур не только облегчит жизнь пассажирам, но и сократит время на прохождение границы, так как высвободятся работники, которые будут перенаправлены на другие участки.

Будем надеяться, что мера окончательная, и что возвращаться к прошлому страна не станет.