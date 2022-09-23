Интересное открытие биологов – оказывается, пауки видят сны. И им снится и хорошее, и плохое. Как и людям

Опыты убедительно доказали, что пауки видят сны.

Пауков мало кто любит (если вообще такие люди есть). Тем не менее, известный и непреложный факт – если бы не пауки, то в наших квартирах было бы гораздо больше мух и комаров, несмотря на всевозможные сетки, призванные защищать нас от неудобных пришельцев.

Но оказалось, что пауки не только уменьшают поголовье назойливых и надоедливых кровососов. Оказалось, что несмотря на микроскопические размеры мозга (в сравнении с человеческим, например), пауки видят сны!

Да, это так. Немецкая учёная-биолог Даниэла Ресслер (Daniela Roessler), работающая в университете Констанца, в Германии, провела ряд опытов, которые достаточно убедительно свидетельствуют о том, что пауки видят самые разные сны.

Учёная наблюдала за непроизвольными движениями паука во время его сна, когда он явно спал, как спят все живые существа. Пауки затихают на ночь, забираясь в комок паутины и, как правило, устраиваясь на ночёвку в вертикальном положении головою вниз.

Мускулы спящих пауков иногда сокращались, иногда лапы совершали хватательные движения, тут же оставнавливаясь, глаза “вспыхивали”, хотя паук явно не реагировал на предметы, которые к нему в это время приближали, а “видел” что-то непонятное во сне. Если же паук не спит, он пытается убежать, если к нему подносят лягушку или змею. Во время сна он как бы делает такие же движения, но не двигается, когда перед ним ничего нет. И наоборот, ведёт себя как при опасности, когда ему снится враг.

У спящих пауков наблюдали движения брюшка, а когда паучку снился кошмар, он распластывался всеми лапами, как это пауки делают в случае жуткой опасности, когда бежать некуда.

Согласно результатам наблюдений, сны или их активная фаза, длятся примерно полторы минуты каждые 15-20 минут, но продолжаются весь период сна (как правило, паук спит всю ночь, до 10 часов в день).

За пауками группа учёных во главе с доктором Ресслер, наблюдала с помощью увеличительных линз и инфракрасных камер. Исследования не завершены, но тот факт, что пауки могут видеть и видят сны, считается доказанным.

Какие выводы будут сделаны биологами на основе открытия, сложно сказать. Но вот что теперь у многих из нас рука не поднимется смахнуть паука из угла кухни или ванной – а вдруг он спит и видит сладкий сон, а мы его – “хлоп!” Ну, нельзя же так, пусть поспит, страдалец. Верно ведь?