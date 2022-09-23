Состоялись завершающие предвыборные дебаты шефов основных квебекских партий

Краткое описание очередной (и последней на сей раз) беседы лидеров квебекских партий, претендующих на места в парламенте.

В четверг, 22 сентября, прошли вторые телевизионные дебаты партий, претендующих на места в Национальной Ассамблее (Парламенте) Квебеке и – а вдруг! – на формирование правительства.

На сей раз, по сравнению с первой дискуссией, наш премьер Франсуа Лего выглядел гораздо активнее, не мямлил, не засыпал на ходу, реагировал на выпады и реплики адекватно и, надо признать, иногда весьма здраво.

Но, опять же надо признать, и остальные лидеры не отставали. Все выглядели подготвленными к бою и в глухую защиту уходить не собирались.

Обсуждали с десяток тем (выбор принадлежал организаторам дебатов, Радио-Канада): Стоимость жизни, состояние экономики, образование, окружающая среда, французский язык, национальная идентичность, иммиграция, здравоохранение.

Выгодно показала себя госпожа Англаде, выбравшая весьма украшающий её фиолетово-бардовый костюм (а вот если бы мужчины в такие цвета оделись, представ перед зрителями, вот переполох был бы). Неплохо говорил даже Надо, уменьшив до минимума самолюбование (наверняка, посоветовали сбавить спесь умные люди). Убедительно звучали все, одним словом. Наверно, надо выделить Поля Ст-Пьера Пламондона, шефа Квебекской партии – как стало известно, человек гриппует, чувствует себя не очень хорошо, но по нему ничего заметно не было, держался! Молодец, конечно!

Лего обещал перед дебатами чаще улыбаться. Обещание не выполнил, хотя улыбку пару раз показал, что есть, то есть. В основном, набрасывался на Габриеля Надо-Дюбуа, то ли считая того наиболее опасным противником, то ли выбрав того в качестве груши для избиения. А вот на резкости Доминик Англаде премьер внимания не обращал, вёл себя с ней подчёркнуто вежливо, явно пытаясь завоевать женские сердца.

Зато Лего провёл параллель и сравнил Дюайма, лидера консерваторов, с самим Трампом, мол, выберете такого, и наступит всем трампец.

Впрочем, все были хороши и друг друга клеймили. Работа такая, конечно, ничего личного. Больше всего, опять, пинали Лего (журналисты подсчитали что за 2 часа его обвиняли в грехах ни много, ни мало – 45 раз, а всего друг друга обвиняли 85 раз, то есть, на долю Лего пришлось более половины обидных подначек. Ведущий – Патрис Руа, вёл дело жёстко, но справедливо – обрывал спорщиков в нужных местах, не давал затягивать выступления, не мешал хорошей дискуссии. Каждый из “ораторов” получил от 18 до 21 минуты на выступлени (остальное время ушло на презентации, комментарии ведущего, задавание вопросов).

Ну, что ж. Ознакомиться с подробностями спора можно в подробных изложениях их, опубликованных в газетах и на сайтах. Мы же лишь попытались представить читателю общую картину.

Голосуй сердцем! Голосуй за …! (нужное вставить).