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Общество Дети, семья Четверо несовершеннолетних: полиция арестовала подозреваемых в нападении на подростка в монреальской школе

Четверо несовершеннолетних: полиция арестовала подозреваемых в нападении на подростка в монреальской школе

Olga Fedak Сен 23, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 36 Просмотров

А на этой неделе в городе снова стреляли.

Полиция Монреаля арестовала четвервх подозреваемых в связи с нанесением ножевых ранений 14-летнему подростку на парковке средней школы Анжу.

Напомним, 16 сентября около 16:00 14-летний пострадавший был вовлечен в ссору, в результате которой он получил ножевое ранение в верхнюю часть тела. Он был госпитализирован, но его травмы признаны не опасными для жизни.

Все подозреваемые — несовершеннолетние в возрасте 14 и 16 лет. Они были арестованы после того, как полиция просмотрела записи с камер наблюдения и поговорила со свидетелями.

По данным полиции, по меньшей мере трое из недавно арестованных подозреваемых ранее обвинялись в подобных нападениях.

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