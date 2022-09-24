Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Канады Жители Квебека устроили беспредел на дорогах Онтарио (с видео)
Водитель, которого все достало

Жители Квебека устроили беспредел на дорогах Онтарио (с видео)

Olga Fedak Сен 23, 2022 Новости Канады, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 122 Просмотров

А в Альберте водителю автобуса пришлось обезвреживать вооруженного пассажира.

Жители города Брамптона, Онтарио чудом не пострадали, когда трое жителей Квебека “пошалили” на улицах города. И водитель, и пасссажиры, были под действием наркотиков.

Региональная полиция Пила сообщает, что в четверг около 15:15 к ним поступил звонок от обеспокоенного местного жителя. Он сообщил, что по улицам “беспорядочно ездит” белый джип.

Полицейские довольно быстро обнаружили автомобиль-нарушитель и попытались остановить его. Но не тут-то было!

Офицеры сообщили, что увидели автомобиль на газоне. Двое стражей порядка подошли к машине, готовясь “принять” нарушителей. Один из полицейских поднял пистолет.

Однако нарушители решили не сдаваться. Водитель дал газу и авмобиль въехал в дерево и сломал его. Затем машина поехала назад и въехала в светофор. После этого попыталась выехать на дорогу и влобовую въехала в другую машину.

Водитель продолжал хаотично перемещаться по улице. В сумме он уничтожил два дерева, помял три гражданских автомобиля и несколько полицейских транспортных средств.

В конце-концов к полицейским приехала подмога и им удалось задержать нарушителей.

Водитель, 31-летний Юдхбир Рандхава из Сент-Константа, Квебек, был доставлен в местную больницу для осмотра. Он арестован до слушания дела об освобождении под залог.

Рандхаве предъявлено семь обвинений, в том числе нарушение работы в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотиков, бегство от блюстителя порядка и хранение контролируемых веществ, среди прочего, героина и метамфетаминов.

Полиция сообщает, что Рандхава имеет криминальное прошлое, включая “судимости за опасную эксплуатацию автомобиля, бегство от полиции и преступления, связанные с наркотиками”.

Двое пассажиров, 41-летний Харприт Саггу из Брэмптона и 23-летний Джашанприт Сингх из Ласалля, Квебек, также были обвинены в преступлениях, связанных с наркотиками.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal