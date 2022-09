Жители Квебека устроили беспредел на дорогах Онтарио (с видео)

Жители города Брамптона, Онтарио чудом не пострадали, когда трое жителей Квебека “пошалили” на улицах города. И водитель, и пасссажиры, были под действием наркотиков.

Региональная полиция Пила сообщает, что в четверг около 15:15 к ним поступил звонок от обеспокоенного местного жителя. Он сообщил, что по улицам “беспорядочно ездит” белый джип.

Полицейские довольно быстро обнаружили автомобиль-нарушитель и попытались остановить его. Но не тут-то было!

Офицеры сообщили, что увидели автомобиль на газоне. Двое стражей порядка подошли к машине, готовясь “принять” нарушителей. Один из полицейских поднял пистолет.

Однако нарушители решили не сдаваться. Водитель дал газу и авмобиль въехал в дерево и сломал его. Затем машина поехала назад и въехала в светофор. После этого попыталась выехать на дорогу и влобовую въехала в другую машину.

Водитель продолжал хаотично перемещаться по улице. В сумме он уничтожил два дерева, помял три гражданских автомобиля и несколько полицейских транспортных средств.

Amazing work by our officers! This situation could have had serious consequences to the public and our @PeelPolice officers. The quick response by our members and the vigilance of one of our community members helped save lives yesterday! pic.twitter.com/KZag8Fkodl

— Chief Nishan Duraiappah (@ChiefNish) September 23, 2022