Девять месяцев без посла: Канада отправляет своего представителя в Китай

В отношениях между странами далеко не все гладко.

Премьер-министр Джастин Трюдо назначил Дженнифер Мэй новым послом Канады в Китае, заполнив почти годовую вакансию на ключевом дипломатическом посту.

Правительство объявило о назначении Мэй в пятницу после того, как Китай дал согласие на выбор Канады. Новый посол свободно говорит на мандаринском диалекте.

Мэй до августа была послом Канады в Бразилии. Она присоединилась к министерству иностранных дел Канады более 30 лет назад. За свою карьеру Мэй занимала ряд должностей, в том числе исполнительного директора по вопросам обороны и безопасности, директора по связям с Восточной Европой и Евразией, а также работала в Бонне, Гонконге, Пекине, Вене, Бангкоке и Берлине.

Канада не имеет посла в Китае с конца 2021 года, когда Доминик Бартон покинул пекинский офис. Бартон публично объявил о своей отставке 6 декабря 2021 года, всего через несколько месяцев после того, как помог добиться освобождения бывшего дипломата и предпринимателя Майкла Коврига и Майкла Спавора.

У Канады есть посольство в Пекине, а также генеральные консульства в Чунцине, Гуанчжоу, Гонконге и Шанхае.