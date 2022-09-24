В ожидании шторма: Франсуа Лего приостанавливает предвыборную гонку

Действующей премьер-министр Квебека отказался прекращать политическую агитацию даже во время похорон Королевы.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что приостанавливает свою кампанию “до дальнейшего уведомления”. Лидер провинции объяснил, что на данный момент внимание правительства сосредоточено на урагане “Фиона”. Катаклизм направляется в восточный Квебек.

Метеорологи Министерства окружающей среды Канады заявили, что мощный шторм может вызвать “экстремальные и даже опасные” погодные условия на островах Магдалины, а также восточной части полуострова Гаспе.

“Ураган Фиона, похоже, направляется прямо к островам. Мы надеемся на лучшее, но все правительство готово”, — написал Лего.

По состоянию на утро пятницы ураган оставил без электричества почти миллион домов и предприятий в Пуэрто-Рико. Фронт продолжает двигаться на север вверх по Атлантике.

К вечеру пятницы части Новой Шотландии и Острова Принца Эдуарда уже погрузились во тьму. Тысячи домов и предприятий потеряли электроэнергию из-за сильного ветра.

Ожидается, что в восточном Квебеке наиболее интенсивные погодные условия будут ощущаться с вечера пятницы по вечер субботы.

Затем ураган придет в Ньюфаундленд и Лабрадор, куда может принести осадки в виде снега.