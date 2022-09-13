Будет ли понедельник, 19 сентября, выходным днем?

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что понедельник, 19 сентября, будет федеральным выходным и днем ​​траура. Именно этот день королева Елизавета II будет похоронена в Великобритании.

“Мы будем работать с провинциями и территориями, чтобы попытаться убедиться, что все согласны с этим, — сказал Трюдо на пресс-конференции во вторник. – Еще предстоит проработать несколько деталей, но объявление канадцами возможности провести траур в понедельник будет иметь важное значение. Поэтому, со своей стороны, мы сообщим федеральным служащим, что понедельник будет днем ​​траура”.

Другие страны Содружества уже объявили о выходных днях в память о кончине королевы. В Соединенном Королевстве в понедельник будет выходным в связи с похоронами, отмечающими последний день 10-дневного траура. В Австралии и Новой Зеландии государственные выходные будут 22 сентября и 26 соответственно.

Квебеку как всегда “везёт”

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего во вторник заявил журналистам, что день похорон королевы будет памятным, но не выходным в провинции. Он добавил, что продолжит предвыборную кампанию до того, как жители Квебека отправятся на выборы 3 октября. Однако остаётся надежда, что Лего изменит свое решение под давлением Трюдо.

Напомним, Партия Квебекуа вообще заявила, что не стоит опускать флаги из-за траура.