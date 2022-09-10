Квебекская партия возмущена тем, что в память о Королеве опустили флаги

Но вся Канада скорбит.

Лидер Партии Квебека Поль Сен-Пьер Пламондон высказал свои возмущения по поводу того, чтобы Квебек приспустил свой флаг в знак скорби за Королевой. “Хотя я также выражаю свои соболезнования семье, я возражаю против того, чтобы народ Квебека спустил свой флаг”, – написал он в соцсетях.

Вскоре после сообщения о кончине Елизаветы II премьер-министр Квебека Франсуа Лего приказал приспустить все флаги на общественных зданиях из уважения к Королеве.

“Она принесла много жертв и была сильной женщиной. И я думаю, что у нее действительно много поклонников, которые должны быть ошеломлены сегодня”, — сказал Франсуа Лего в четверг.

Вскоре все политические силы высказали свои соболезнования. Однако Пламондон поспешил заявить, что “Лего не должен относиться к королеве Англии как к главе государства Квебек и не должен вызывать доверия к незаконному британскому колониальному режиму в Квебеке”.

Комментарий главы партии был раскритикован даже несмотря на то, что в весной более половины канадцев поддержали идею ликвидации монархии. В Квебеке сторонников такого движения оказалось ещё больше – более 70%.