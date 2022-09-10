Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Новые Айфоны выйдут в разных модификациях для США и Канады

Новые Айфоны выйдут в разных модификациях для США и Канады

Olga Fedak Сен 9, 2022 Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады, Общество, Это интересно Оставить комментарий 23 Просмотров

Телефон с двумя Симками? Серьезно? Все, кому нужно две карточки, давным-давно пользуются Андроидами!

Пользователи Apple уже несколько лет могут пользоваться любимыми Айфонами только с беспроводными наушниками. Компания объявила, что следом за портом для подключения наушников, в новых моделях Айфонов будут отсутствовать слоты для сим-карты.

В США уже широко распространена технология eSIM, поэтому компания посчитала, что наличие места для карты связи в iPhone 14 и 14 Pro будет пустой тратой ресурсов. Новая технология позволяет пользователям менять операторов в цифровом виде без необходимости замены физической SIM-карты.

Новые смартфоны будут поддерживать до двух eSIM одновременно. Apple заявляет, что “eSIM могут быть особенно удобны для путешественников, которые хотят использовать другого оператора, находясь в другой стране”.

Однако в Apple считают, технология eSIM в Канаде развита ещё не достаточно широко, по сравнению с США. В рекламной презентации видно, что новые iPhone 14 и 14 Pro будут поставляться в Канаду всё ещё со слотом для СИМ-карты. Однако телефоны сохранять возможность использования eSIM.

Новые “Яблоки” поступят в продажу 16 сентября.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal