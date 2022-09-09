Траур в связи с кончиной королевы Елизаветы Второй

В связи с уходом из жизни королевы Канады Елизаветы Второй, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, в Канаде объявлен траур

В Канаде объявлен траур, но детали и точный срок его пока не пояснены. По протоколу после кончины монарха траур длится десять дней, но его срок может быть изменён.

Все лидеры кандских политических партий почтили памяти покойного монарха и выразили признание королеве за в связи с её заслугами.

Премьер-министр Канады отметил, выступая со слезами на глазах перед журналистами в Ванкувере, где он находится с визитом, что Елизавета Вторая была одним из самых уважаемых монархов и политческих лидеров в мире., она была “разуменой, мудрой, готовой помочь людям и обладала отличным чувством юмора”.

В Оттаве, перед штаб-квартирой Верховного комиссариата Великобритании люди возлагают огромное количество цветов и венков.

Государственные флаги Канады над всеми учреждениями должны быть приспущены.

Согласно протоколу, траур в связи с кончиной монарха длится десять дней.

День похорон усопшей на этот момент не объявлен, но нет сомнений, что все ведущие политические деятели Канады будут на похоронах притствовать.

Официальный сайт Королевской Семьи открыл книгу соболезнований, в которой может оставить запись любой желающий, чувствующий необходимость высказать соболезнования. Адрес сайта: https://www.royal.uk/ (книга соболезнований открывается при нажатии на вертикальную полоску book of condoleаnce справа от читателя).

Канадцы могут оставить запись в книге соболезнования, выставленной в официальной резиденции в Rideau Hall, в Оттаве.

В ближайшее время ожидается также официальное разъяснение от правительства Канада по поводу изменений в различных областях жизни, в связи с кончиной королевы Канады. Уже подтверждено официально, что банковские билеты с изображением королевы не будут изыматься, депутаты разных уровней не будут обязаны приносить новую присягу (в тексте старой есть упоминание верности королеве), но пока не уточнено, будут ли меняться гербы (например, на гербе королевской полиции сегодня изображена женская корона), конечно, пока не разработан новый вариант присяги на гражданство и многое другое.