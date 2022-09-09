Как королева Елизавета Вторая сыграла в кино саму себя

Как королева Елизавета Вторая сыграла в кино вместе с самим Бондом, Джеймсом Бондом и даже подала ему реплику

На самом деле, речь о коротком ролике, который был показан всему миру во время церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне. Но этот ролик стал самым запомнившимся моментом церемонии.

За семьдесят лет правления королевы Елизаветы Второй, её образ использовался в кино и телесериалах десятки раз. Но, наверно, самые интересные моменты связаны с её личным участием в передачах, где так или иначе королева упоминалась.

Самый известный из этих эпизодов, это ролик, в котором Её Величество снялась с актёром Даниэлем Крейгом, известным, как Бонд, Джеймс Бонд. Этот видеоролик был снят для показа на открытии Олимпийских игр в Лондоне 27 июля 2012 года.

В тот день королева открывала игры, и её появление на стадионе было эффектно обставлено в коротком, но захватывающем клипе – Елизавета Вторая принимает в своём кабинете Бонда, причём зрителю очевидно, что она в курсе визита главного разведчика, ожидает его и готова к действиям. Затем наши герои идут к вертолёту, садятся в него, летят через весь впечатляющий Лондон, прибывают на Олимпийский стадион, где прыгают с парашютом, приземляясь на поле, после чего королева занимает место в своей ложе, окруженная официальными лицами.

Зритель понимает, конечно, все кадры с “королевой” в вертолёте и во время прыжка сняты с дублёршей (или дублёром, если с парашютом прыгал мужчина), но в самом начале ролика снялась сама Елизавета.

Любопытно, что никто из родственников королевы, даже её супруг, не знал о том, что та снялась в клипе. Для всех стало неожиданностью появление монарха на экране.

Оказалось также, что когда королеве предложили участовавать в ролике, она тут же согласилась, но поставила одно условие: – Я должна произнести одну фразу. Я знаю, что по законам гильдии актёров, непрофессионал не может разговаривать на экране художественного фильма, какой бы длины тот ни был, но сделайте что-то…

И каким-то образом режиссёру ролика, известному Данни Бойлу, удалось убедить гильдию позволить королеве произнести одну-единственную фразу: “Добрый вечер, мистер Бонд!”

Ниже тот самый известный ролик: